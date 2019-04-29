Матч 26-го тура "Спартак" – "Рубин" завершился вничью 1:1. Таким образом, красно-белые завершили вничью уже 200 встреч в чемпионатах России.

Только пять команд опережают спартаковцев по этому показателю. Самой миролюбивой командой является "Динамо", завершившее вничью 233 игры. (Денис Аль-Юсифи)

Команды с наибольшим количеством ничейных результатов

Команда Матчи Ничьи Динамо 798 233 Локомотив 829 231 Ростов 768 225 Крылья Советов 772 210 Зенит 738 206 Спартак 829 200

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