Матч 26-го тура "Спартак" – "Рубин" завершился вничью 1:1. Таким образом, красно-белые завершили вничью уже 200 встреч в чемпионатах России.
Только пять команд опережают спартаковцев по этому показателю. Самой миролюбивой командой является "Динамо", завершившее вничью 233 игры. (Денис Аль-Юсифи)
Команды с наибольшим количеством ничейных результатов
Команда
Матчи
Ничьи
Динамо
798
233
Локомотив
829
231
Ростов
768
225
Крылья Советов
772
210
Зенит
738
206
Спартак
200
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