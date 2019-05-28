"Спартак" сменит директора по безопасности

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время покинет свой пост директор красно-белых по безопасности Евгений Мележиков.

С высокой долей вероятности вслед за ним проследуют глава проекта "Спартак медиа" Ирина Разинькина, и начальник медицинского департамента Михаил Вартапетов. При этом на днях официальное заявление об увольнении написал бывший вице-президент клуба Наиль Измайлов. (Вячеслав Короткин)

Напомним, на сегодняшнем совете директоров "Спартака" было принято решение оставить Олега Кононова на посту главного тренера. Красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России-2018/19, не выполнив ни одну из поставленных на сезон задач.

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