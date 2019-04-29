Стали известны заявки "Спартака" и "Рубина" на матч 26-го тура чемпионата России. В стартовом составе красно-белых появятся Софьян Ханни и Александр Ломовицкий.

"Спартак": Максименко - Зобнин, Боккетти, Джикия, Айртон - Глушаков, Гулиев, Фернанду - Ханни, Зе Луиш, Ломовицкий.

Запасные - Поплевченеков, Терешкин, Комбаров, Глушенков. Мельгарехо, Умяров, Игнатов, Гапонов, Ташаев, Мелкадзе, Ещенко.

"Рубин": Ив. Коновалов - Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин - Ил. Коновалов, Башкиров, Подберезкин - Байрамян, Полоз.

Запасные - Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.

"Спартак" - "Рубин": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 26-й тур, 29 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)