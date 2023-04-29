«Спартак» — «Ростов»: Щетинин не смог продолжить матч

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин не смог продолжить матч 25-го тура чемпионата России против «Спартака».

21-летний хавбек получил повреждение после серьезного столкновения с одноклубником в центре поля. Щетинин попытался вернуться в игру, но через несколько минут его заменили на Даниила Уткина.