«Спартак» — «Ростов»: Мозес, Еременко и Мамаев — в старте, Кокорин — в запасе
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе гостей с первых минут выйдет бывший полузащитник красно-белых, Роман Еременко, который был удален в матче прошлого тура против «Химок». Контрольно-дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию 33-летнего финна, поэтому он может принять участие в игре со «Спартаком».
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Литвинов, Маркитесов, Умяров, Урунов, Кокорин, Соболев.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Терентьев, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Гигович, Обухов, Тошевски, Сохиев.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 16.30 (мск).
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