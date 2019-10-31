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«Спартак» — «Ростов»: Ларссон открыл счет в матче

20:15
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Ростова».

Георгий Джикия отдал проникающую передачу в штрафную ростовчан, а Ларссон успел пробить в одно касание. Сергей Песьяков не успел вовремя среагировать на удар.

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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