«Спартак» приедет на матч с «Зенитом» в пиджаках. Вся команда
17:13
Футболисты и главный тренер «Спартака» ?Олег Кононов приедут на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита» в пиджаках.
— Сегодня на стиле, — отмечается в сообщении карсно-белых.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет сегодня. Начало — в 19.00.
Сегодня мы на стиле ? #ThisIsBOSS— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
Команда приедет на игру в костюмах от нашего партнера BOSS?
Футболисты уже примерили костюмы во время фотосессии? pic.twitter.com/pvUjE5wOyR
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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