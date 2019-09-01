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«Спартак» приедет на матч с «Зенитом» в пиджаках. Вся команда

17:13

Футболисты и главный тренер «Спартака» ?Олег Кононов приедут на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита» в пиджаках.

— Сегодня на стиле, — отмечается в сообщении карсно-белых.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет сегодня. Начало — в 19.00.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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