"Спартак" приехал в Тулу, сообщает официальный Твиттер красно-белых. В этом городе в четверг, 25 апреля, состоится матч 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Арсенал" с 35 баллами располагается на 8-й строчке.

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