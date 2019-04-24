"Спартак" приехал в Тулу, сообщает официальный Твиттер красно-белых. В этом городе в четверг, 25 апреля, состоится матч 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала".
📸 "Спартак" уже в Туле!
⏰ Играем завтра против местного "Арсенала" в 20:30!#Спартак #АрсеналСпартак #ВпередСпартак pic.twitter.com/oW2qhDzn3y
– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 апреля 2019 г.
📸 "Спартак" уже в Туле!
⏰ Играем завтра против местного "Арсенала" в 20:30!#Спартак #АрсеналСпартак #ВпередСпартак pic.twitter.com/oW2qhDzn3y
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Арсенал" с 35 баллами располагается на 8-й строчке.
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