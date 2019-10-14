«Спартак» представил Тедеско и его тренерский штаб

«Спартак» на своем официальном сайте представил нового главного тренера Доменико Тедеско и его тренерский штаб. Помогать 34-летнему немцу будут Андреас Хинкель и Макс Урванчки (тренер вратарей).

— Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение о назначении новым главным тренером команды Доменико Тедеско, — говорится в сообщении. — Соглашение между Тедеско и «Спартаком» рассчитано до лета 2021 года.

Помощником 34-летнего немецкого специалиста в тренерском штабе красно-белых будет знаменитый в прошлом защитник сборной Германии Андреас Хинкель. Хинкель, сыгравший более 150 матчей за немецкий «Штутгарт», при этом считается одним из наиболее титулованных немецких футболистов, выступавших за рубежом. На его счету победы в Кубке и Суперкубке Испании в составе «Севильи», с которой он также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе «Селтика» Хинкель становился чемпионом Шотландии и выигрывал Кубок Шотландской лиги. Начиная с 2013 года Андреас Хинкель работал тренером в системе «Штутгарта», где в том числе был и ассистентом Доменико Тедеско в юношеской команде клуба.

В тренерский штаб Тедеско также войдет тренер вратарей Макс Урванчки.

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