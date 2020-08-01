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«Спартак» представил форму на новый сезон

09:44
Форма «Спартака» на сезон-2020/21. Фото ФК «Спартак»
Форма «Спартака» на сезон-2020/21. Фото ФК «Спартак»

«Спартак» в официальном Twitter представил форму на сезон-2020/21. Помимо стандартной белой полосы, футболки содержат новые детали: черные элементы, навеянные чемпионским сезоном, и ромбовидный принт, который, по задумке дизайнеров подчеркивает «яркую, как бриллиант, историю клуба».

Сезон-2020/21 стартует для «Спартака» 9 августа домашним матчем с «Сочи».

Ранее фанатское объединение «Фратрия» выразило недовольство новым дизайном формы.

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