«Спартак» представил форму на новый сезон

? Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталей



? Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном

?? Ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба



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