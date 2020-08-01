«Спартак» представил форму на новый сезон
«Спартак» в официальном Twitter представил форму на сезон-2020/21. Помимо стандартной белой полосы, футболки содержат новые детали: черные элементы, навеянные чемпионским сезоном, и ромбовидный принт, который, по задумке дизайнеров подчеркивает «яркую, как бриллиант, историю клуба».
Сезон-2020/21 стартует для «Спартака» 9 августа домашним матчем с «Сочи».
? Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталей— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020
? Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном
?? Ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба
Форму можно купить в наших магазинах и по ссылке: https://t.co/JUs0xpPRos#всезаСпартак pic.twitter.com/XaFqHeVhN5
Ранее фанатское объединение «Фратрия» выразило недовольство новым дизайном формы.