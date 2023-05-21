«Спартак» окрасил здание МГУ в красно-белые цвета после победы над ЦСКА

«Спартак» опубликовал видео со зданием МГУ, окрашенным в красно-белые цвета, после победы над ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«И еще раз... Москва — красно-белая», — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 54 очка.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).