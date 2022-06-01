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«Спартак» официально объявил об уходе Зелимхана Бакаева из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» объявил об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

Согласно заявлению на официальном сайте клуба, срок действия контракта 25-летнего россиянина закончился, футболист покинул команду на правах свободного агента.

«Контракт воспитанника красно-белых с клубом подошел к концу. Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака». Искренне желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении красно-белых.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. В составе «Спартака» игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-01-udachi_zelimkhan_bakayev_pokidayet_spartak/
Зелимхан Бакаев
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ФК Спартак (Москва)
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