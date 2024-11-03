«Спартак» обжалует удаление Литвинова в КДК РФС

Как стало известно «СЭ», «Спартак» обратится в КДК РФС, чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.