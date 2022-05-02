Лантратов объяснил, за счет чего Юран поднял «Химки» со дна таблицы

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» рассказал о главном тренере команды Сергее Юране.

— Что изменилось при Юране? Никто не ждал, что вы так резко подниметесь...

— Никто не ждал? Может быть, мы сами не ждали. Многие ребята уже говорили, что произошел какой-то эмоциональный всплеск. Это банально, но это самое главное.

— Его главная особенность?

— Требовательный на футбольном поле. А в быту, наверное, умеет в меру раскрепостить команду. Хорошо, что набираем очки.

— Но ситуация со сменой тренера за несколько дней до старта сезона была шоковой?

— У нас в «Химках» столько всего происходило за последнии два года, ребята уже привыкли. Чего только не было. Когда мы играли в финале Кубка летом 2020 года, говорили, что будем следующий сезон во второй лиге играть... Это не то, из-за чего стоит переживать и голову забивать себе. Были моменты и посложнее.

— Часто говорили про финансы. Сейчас с этим все хорошо?

— Не знаю, кто говорил про финансы... Все стабильно. Какие-то технические нюансы есть, а в остальном все нормально.

1 мая подмосковный клуб сыграл вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Юрана не проигрывает в семи матчах подряд.