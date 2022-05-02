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Лантратов объяснил, за счет чего Юран поднял «Химки» со дна таблицы

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» рассказал о главном тренере команды Сергее Юране.

— Что изменилось при Юране? Никто не ждал, что вы так резко подниметесь...

— Никто не ждал? Может быть, мы сами не ждали. Многие ребята уже говорили, что произошел какой-то эмоциональный всплеск. Это банально, но это самое главное.

— Его главная особенность?

— Требовательный на футбольном поле. А в быту, наверное, умеет в меру раскрепостить команду. Хорошо, что набираем очки.

Илья Лантратов. Илья Лантратов заявил, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе

— Но ситуация со сменой тренера за несколько дней до старта сезона была шоковой?

— У нас в «Химках» столько всего происходило за последнии два года, ребята уже привыкли. Чего только не было. Когда мы играли в финале Кубка летом 2020 года, говорили, что будем следующий сезон во второй лиге играть... Это не то, из-за чего стоит переживать и голову забивать себе. Были моменты и посложнее.

— Часто говорили про финансы. Сейчас с этим все хорошо?

— Не знаю, кто говорил про финансы... Все стабильно. Какие-то технические нюансы есть, а в остальном все нормально.

1 мая подмосковный клуб сыграл вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Юрана не проигрывает в семи матчах подряд.

Илья Лантратов
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Крылья Советов

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Краснодар

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