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«Спартак» играл очень хорошо. И к арбитрам вопросов нет». Газизов — о победе в Волгограде

21:29
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Ротором» (1:0) в гостевом матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России.

 
26&nbsp;августа. Волгоград. &laquo;Ротор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Красно-белые празднуют победу в&nbsp;матче.Бакаев вернулся. Максименко — спас! «Спартак» — второй

— Считаю, что большую часть матча «Спартак» контролировал игру, — сказал Газизов. — Потом ребята немного подустали, отсюда пошли ошибки. Но в целом, парни — молодцы. Дотерпели. Надо было забивать второй. Однако через такие игры и формируется команда. Мы заслужили победу. Считаю, все футболисты провели качественный матч.

— В конце встречи вам повезло?

— В футболе без удачи никуда. Мы ее заслужили своим старанием, своим отношением к делу. Мало было разговоров о плохих вещах. При этом если взять статистические выкладки, мы играли очень хорошо. Да, получили валидольную концовку. Но за это мы и любим футбол. Не упустили победу.

— Как вам судейство?

— К арбитрам вопросов нет. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Они опять доказали, что это наш 12-й игрок, придают нам импульс. Классная поддержка. Это их победа. (Виталий Айрапетов)

Ротор — Спартак

 

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