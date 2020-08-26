Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Ротором» (1:0) в гостевом матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Считаю, что большую часть матча «Спартак» контролировал игру, — сказал Газизов. — Потом ребята немного подустали, отсюда пошли ошибки. Но в целом, парни — молодцы. Дотерпели. Надо было забивать второй. Однако через такие игры и формируется команда. Мы заслужили победу. Считаю, все футболисты провели качественный матч.

— В конце встречи вам повезло?

— В футболе без удачи никуда. Мы ее заслужили своим старанием, своим отношением к делу. Мало было разговоров о плохих вещах. При этом если взять статистические выкладки, мы играли очень хорошо. Да, получили валидольную концовку. Но за это мы и любим футбол. Не упустили победу.

— Как вам судейство?

— К арбитрам вопросов нет. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Они опять доказали, что это наш 12-й игрок, придают нам импульс. Классная поддержка. Это их победа. (Виталий Айрапетов)