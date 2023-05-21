«Спартак» — ЦСКА: Промес вывел красно-белых вперед

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог реализовать пенальти, но забил после добивания в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:1.

Игорь Акинфеев отразил удар игрока с пенальти, но голландец забил после добивания на 90-й минуте.