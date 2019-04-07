"Спартак" - ЦСКА: правильно ли засчитан первый гол армейцев?

На 46-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА арбитр Виталий Мешков принял ключевое решение, правильность которого после игры поставили под сомнение - в первую очередь, конечно, болельщики красно-белых.

В том моменте первый ассистент Дмитрий Мосякин не зафиксировал положение "вне игры" у Арнора Сигурдссона, и судья засчитал взятие ворот хозяев поля. Правильно ли поступила бригада арбитров? Попробуем разобраться.

Сначала необходимо определить, оказался ли нападающий ЦСКА за линией офсайда в момент удара по воротам Федора Чалова. Скорее, ответ положительный. Но однозначно утверждать невозможно: нет повтора нужного качества, нет трехмерной раскладки, которая могла бы помочь определить положение мяча относительно левой ноги Сигурдссона.

Допустим, что форвард красно-синих все-таки на сантиметры зашел за линию офсайда. Тогда дальше следует определить, принимал ли он активное участие в игре после того, как мяч отскочил от перекладины в поле.

Одни из наших судейских экспертов считают, что Сигурдссон мешал Александру Селихову. Значит, в таком случае следует зафиксировать офсайд. Другие не видят помехи в его действиях. Нападающий не играл в мяч, по мячу ударил Никола Влашич, сыграв в "стенку" с ногой спартаковского вратаря. Значит, офсайд определять не следовало.

В такой ситуации, когда невозможно точно определить положение мяча относительно ноги Сигурдссона, и когда есть разногласия в трактовке его действий, мне не остается ничего другого, как поддержать первого судью-помощника Мосякина, в том эпизоде не зафиксировавшего офсайд. Момент для судей труднейший! (Александр Бобров)