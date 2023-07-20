«Спартак» будет добираться на выездной матч против «Краснодара» на самолете и автобусе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», как команда будет добираться на выездной матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Будем добираться до Краснодара как и в прошлом году — через Ставрополь. Прибудем в Краснодар за день до игры», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 27 июля, начало — в 20.00 (мск).