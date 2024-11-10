«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда забил первый гол в матче

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«Спартак» открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

На 28-й минуте отличился Тео Бонгонда, который забил в третьей игре РПЛ подряд.

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.