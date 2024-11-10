Ориньо — о матче с «Ростовом»: «Судья не мог принять решение, не понимал, что хочет поставить»

Защитник «Химок» Ориньо выразил недовольство судейством во время матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Я хочу высказать критику: было много спорных моментов, судья не мог принять решение, не понимал, что хочет поставить. Мы ждали 3-4 минуты, чтобы арбитр принял решение. Мы это не очень понимаем. В первом и во втором тайме на Заболотном много фолили, но судья ничего не показал. Когда мы толкали нападающих «Ростова» Комличенко и Роналдо — арбитр сразу ставил нарушение.

Ничего против «Ростова» не имею, команда хорошо играла, заслужила победу. Нам надо пересмотреть все свои эпизоды, понять, какие ошибки совершили. Можно ли сказать, что арбитр помешал «Химкам» играть в свой футбол? Помешал не нам, а игре в целом. Я общался после матча с футболистами «Ростова» — они тоже это почувствовали. Но арбитр — это тоже человек, он может совершить ошибку», — сказал Ориньо «РБ Спорт».

«Ростов» с 17 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (12 очков) расположились на 13-й позиции.