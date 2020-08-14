Форвард «Спартака» Александр Кокорин вместе с супругой Дарьей Валитовой находится на стадионе «Открытие Арена», где проходит матч 2-го тура РПЛ красно-белых против «Ахмата».

29-летний Кокорин пропускает игру из-за мышечного повреждения. Нападающий стал игроком «Спартака» 2 августа.

На игре также присутствует сын российского футболиста Майкл.

Майкл и Дарья Валитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Спартак» — «Ахмат»