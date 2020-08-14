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«Спартак» — «Ахмат»: Кокорин с женой присутствует на матче

20:20
Дарья Валитова и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Майкл и Дарья Валитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Валитова и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин вместе с супругой Дарьей Валитовой находится на стадионе «Открытие Арена», где проходит матч 2-го тура РПЛ красно-белых против «Ахмата».

29-летний Кокорин пропускает игру из-за мышечного повреждения. Нападающий стал игроком «Спартака» 2 августа.

На игре также присутствует сын российского футболиста Майкл.

Майкл и Дарья Валитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майкл и Дарья Валитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Спартак» — «Ахмат»

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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