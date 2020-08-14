«Спартак» — «Ахмат»: Кокорин с женой присутствует на матче
20:20
Форвард «Спартака» Александр Кокорин вместе с супругой Дарьей Валитовой находится на стадионе «Открытие Арена», где проходит матч 2-го тура РПЛ красно-белых против «Ахмата».
29-летний Кокорин пропускает игру из-за мышечного повреждения. Нападающий стал игроком «Спартака» 2 августа.
На игре также присутствует сын российского футболиста Майкл.
Майкл и Дарья Валитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Спартак» — «Ахмат»
Опрос
проголосовало: 25426Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...