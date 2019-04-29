Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 26-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) ответил на вопрос о своем будущем. По его словам, он намерен остаться в московском клубе.

– Как относитесь к новостям о том, что вас могут выставить на трансфер?

– Я таких слухов не видел. Могу сказать, что хочу остаться в "Спартаке", потому что мне нравится быть в этом клубе, мне нравится атмосфера на трибунах. Я подписал контракт на 3,5 года. Прежде, чем уходить отсюда, я бы хотел выиграть что-то, выиграть титул со "Спартаком". (Илья Егоров)

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