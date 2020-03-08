«Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет встречи открыл Андрей Мостовой на 35 минуте. Полузащитник переправил мяч в сетку ворот после отскока от штанги.

На 63-й минуте встречи Кирилл Заика после Антона Заболотного мощным ударом отправил мяч в правую девятку.