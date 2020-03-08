«Сочи» — «Урал»: все голы матча
18:27
«Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.
Счет встречи открыл Андрей Мостовой на 35 минуте. Полузащитник переправил мяч в сетку ворот после отскока от штанги.
? Четвертый гол Андрея Мостового в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2020
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На 63-й минуте встречи Кирилл Заика после Антона Заболотного мощным ударом отправил мяч в правую девятку.
? Дальний удар Кирилла Заики.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2020
? #СочиУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/82qaWdQEGk