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«Сочи» — «Урал»: все голы матча

18:27
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«Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет встречи открыл Андрей Мостовой на 35 минуте. Полузащитник переправил мяч в сетку ворот после отскока от штанги.

На 63-й минуте встречи Кирилл Заика после Антона Заболотного мощным ударом отправил мяч в правую девятку.

Сочи — Урал

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