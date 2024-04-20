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Сегодня, 18:15

«Сочи» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» и «Урал» сыграют 21 апреля в матче 25-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено.
Роберт Морено.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» 21 апреля примет «Урал» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Сочи» — «Урал» пройдет на канале «Матч Премьер» в прямом эфире и по подписке. Начало — в 18.05 мск. Следите за ключевыми событиями поединка 25-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

22 октября 2023 года в первом круге чемпионата России «Урал» на своем поле уступил «Сочи» (1:4) в 12-м туре РПЛ.

«Сочи» с главным тренером Робертом Морено идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице чемпионата России с 18 баллами. «Урал» Виктора Гончаренко находится на 13-й строчке с 23 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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