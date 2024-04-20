Источник: у бывшего тренера «Краснодара» Ивича есть предложения из Европы

Сербский тренер Владимир Ивич может продолжить свою карьеру в Европе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у 46-летнего специалиста есть предложения от европейских клубов, в частности им интересуются турецкие команды. Отмечается, что вариант со «Спартаком» не является приоритетным для тренера. В данный момент Ивич со своей семьей находится в Греции и не планирует возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что Ивич является одним из главных претендентов на пост главного тренера красно-белых.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.