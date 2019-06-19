"Сочи" продлил контракт с капитаном Песеговым

Новичок премьер-лиги ФК "Сочи" объявил о подписании нового контракта с полузащитником, капитаном команды Евгением Песеговым. Соглашение продлено на два года.

Итак, новый контракт с клубом подписал Евгений Песегов! Таким образом, он будет игроком «Сочи» ещё минимум два года! Спасибо — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 19 июня 2019 г.

30-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Сочи", забил 10 мячей и сделал пять голевых передач.

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