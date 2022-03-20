Обляков: «Чемпионство ЦСКА? Важно в каждой игре побеждать»

Обляков заявил, что ЦСКА хорошо играет

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— После гола команда побежала праздновать с тренером. На твой взгляд, давно такой атмосферы в команде не было?

— Когда выигрываешь, всегда атмосфера отличная, когда проигрываешь, то хуже.

— Чем объясняешь улучшение игры команды?

— Очень хорошо провели подготовку на сборах, хорошо играем, отдаемся в каждой игре.

— В команде говорят о возможном чемпионстве?

— Вот эти говорят (Карраскаль, Медина). От игры к игре идем. Важно в каждой игре побеждать. А там посмотрим.