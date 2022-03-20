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Обляков: «Чемпионство ЦСКА? Важно в каждой игре побеждать»

Обляков заявил, что ЦСКА хорошо играет
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— После гола команда побежала праздновать с тренером. На твой взгляд, давно такой атмосферы в команде не было?

— Когда выигрываешь, всегда атмосфера отличная, когда проигрываешь, то хуже.

— Чем объясняешь улучшение игры команды?

— Очень хорошо провели подготовку на сборах, хорошо играем, отдаемся в каждой игре.

— В команде говорят о возможном чемпионстве?

— Вот эти говорят (Карраскаль, Медина). От игры к игре идем. Важно в каждой игре побеждать. А там посмотрим.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
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Локомотив

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Краснодар

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