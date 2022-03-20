Обляков: «Чемпионство ЦСКА? Важно в каждой игре побеждать»
Обляков заявил, что ЦСКА хорошо играет
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).
— После гола команда побежала праздновать с тренером. На твой взгляд, давно такой атмосферы в команде не было?
— Когда выигрываешь, всегда атмосфера отличная, когда проигрываешь, то хуже.
— Чем объясняешь улучшение игры команды?
— Очень хорошо провели подготовку на сборах, хорошо играем, отдаемся в каждой игре.
— В команде говорят о возможном чемпионстве?
— Вот эти говорят (Карраскаль, Медина). От игры к игре идем. Важно в каждой игре побеждать. А там посмотрим.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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