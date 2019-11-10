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«Сочи» — ЦСКА: Гончаренко получил предупреждение

17:39
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В матче 16-го тура чемпионата России «Сочи» принимает ЦСКА. Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко получил желтую карточку.

Он активно высказывал недовольство работой судей. Когда команды уходили на перерыв, то Гончаренко что-то на повышенных тонах говорил главному арбитру встречи Станиславу Васильеву, после чего получил предупреждение.

Сочи — ЦСКА

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