В матче 16-го тура чемпионата России «Сочи» принимает ЦСКА. Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко получил желтую карточку.

Он активно высказывал недовольство работой судей. Когда команды уходили на перерыв, то Гончаренко что-то на повышенных тонах говорил главному арбитру встречи Станиславу Васильеву, после чего получил предупреждение.

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