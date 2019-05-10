Смолову осталось два гола до вступления в "Клуб 100"

Нападающий Федор Смолов поразил ворота "Рубина" в матче 28-го тура, забив 98-й гол в зачет "Клуба 100".
Форвард, выступавший до "Локомотива" за "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и голландский "Фейеноорд", 72 раза отличался в чемпионате России, 10 – в еврокубках, три – в Кубке страны, один – в чемпионате Голландии и 12 – в матчах за сборную страны.
В настоящее время в символический клуб российских бомбардиров входит 31 футболист, причем трое из них – Артем Дзюба (147 голов), Ари (119) и Павел Погребняк (115) – продолжают карьеру. (Кирилл Бурдаков)
💪🏻 Федор Смолов забивает седьмой мяч в сезоне РПЛ– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 мая 2019 г.
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