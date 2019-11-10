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Смолов вернулся на поле после травмы

20:22
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов восстановился после травмы. Он вышел на замену в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Во втором тайме Смолов заменил Эдера. Российский форвард вышел на поле впервые с 6 октября.

Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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