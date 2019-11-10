Смолов вернулся на поле после травмы

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов восстановился после травмы. Он вышел на замену в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Во втором тайме Смолов заменил Эдера. Российский форвард вышел на поле впервые с 6 октября.

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