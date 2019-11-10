Смолов вернулся на поле после травмы
20:22
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов восстановился после травмы. Он вышел на замену в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара».
Во втором тайме Смолов заменил Эдера. Российский форвард вышел на поле впервые с 6 октября.
55' Смолов выходит на поле, заменив Эдера. С возвращением, Фёдор! ??#ЛокоКраснодар | #РПЛ pic.twitter.com/070CGJ0ic1— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 10, 2019
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