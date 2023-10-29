Смолов о бане с президентом «Урала»: «Были командные мероприятия, Григорий Викторович приезжал»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос, посещал ли баню с президентом «Урала» Григорием Ивановым во время выступления за екатеринбургскую команду.

— Шатов рассказывал, что в период игры за «Урал» посещал баню с Ивановым. У вас было что-то подобное?

— Да, командные мероприятия и восстановительные тренировки проходили на специальной базе, где была сауна и баня. Григорий Викторович приезжал, был с командой.

— Пиво было?

— Нет, по-моему.

Смолов выступал за «Урал» в сезоне-2014/15.