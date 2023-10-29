Коваленко зимой может покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко думает о возможности ухода из команды в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что такой исход событий возможен, если ситуация с игровым временем 20-летнего футболиста не изменится в лучшую сторону.

Коваленко перешел в «Зенит» летом этого года. Он сыграл в четырех матчах за сине-бело-голубых, суммарно проведя на поле только 23 минуты.

Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».