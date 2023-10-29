Смолов видит улучшения в судействе в РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о судействе в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Вижу улучшения в судействе. Хотелось бы отметить это. Судьи дают больше бороться. Это большой плюс», — сказал Смолов.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.