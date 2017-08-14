СМИ: Жонатас перейдет из "Рубина" в "Ганновер"

Нападающий "Рубина" Жонатас может перейти в "Ганновер". По информации Lattenkreuz, руководство клуба изначально хотело подписать форварда "Чикаго" Дэвида Аккама, но в связи с неудачными переговорами немцы решили переключиться на бразильца.
Напомним, Жонатас перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Реал Сосьедад". В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. В этом сезоне он провел четыре встречи и забил два гола в ворота ЦСКА.
Гелендваген Бердыева
Складывается такое ощущение, что Рубин избавляется от Жонатаса, хотя это не так.
07:22
Гелендваген Бердыева
Какого черта, в прессе постоянно идет разговор о продаже Жонатаса? Кому он дорогу перешел? Что, в Рубине есть выбор нападающих, или он сам не хочет играть за Рубин? И кому будет лучше, если Жонатас уйдет из Рубина?.
07:11