СМИ: Жонатас перейдет из "Рубина" в "Ганновер"

Нападающий "Рубина" Жонатас может перейти в "Ганновер". По информации Lattenkreuz, руководство клуба изначально хотело подписать форварда "Чикаго" Дэвида Аккама, но в связи с неудачными переговорами немцы решили переключиться на бразильца.

Напомним, Жонатас перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Реал Сосьедад". В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. В этом сезоне он провел четыре встречи и забил два гола в ворота ЦСКА.