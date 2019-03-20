СМИ: Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб. Как утверждает TMW, 28-летний уругваец намерен вернуться в чемпионат Италии, где с 2009 по 2014 год он выступал за "Палермо".

Эрнандес перешел в ЦСКА из "Халла" в августе 2018 года, подписав 3-летний контракт. В соглашении был прописан пункт, предусматривающий возможность его расторжения без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода. 10 января ЦСКА на своем официальном сайте объявил о том, что Эрнандес продолжит выступать за армейскую команду.

В текущем сезоне Эрнандес провел 10 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 1 результатинвую передачу.

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