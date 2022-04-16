Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:1).

«В нашей ситуации вряд ли мы можем играть первым номером. Был выбран единственный возможной вариант — обороняться в среднем блоке и выбегать в контратаки. В первом тайме не могу вспомнить моментов «Спартака», кроме удара Хлусевича. Во втором тайме мы устали, немного подсели. Благодарен ребятам, что выдержали, боролись до конца. Сегодня взяли очень важное очко», — сказал тренер.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений в чемпионате России и занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.