Широков объяснил, почему «Спартаку» не удалось одержать победу над «Рубином»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 25-го тура между красно-белыми и «Рубином» (1:1).

«Все, что ожидалось, то и произошло. Исходя из последних игр «Рубина» и «Спартака», красно-белые были фаворитами. В первом тайме не сыгрались, во втором добавили, но с таким уровнем доставки мяча в штрафную, выиграть трудно, когда передачи идут чужому, трудно что-то создать», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений в чемпионате России, последнюю победу клуб одержал в 20-м туре над «Ахматом» из Грозного со счетом 2:1.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.