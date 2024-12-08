Слишкович заявил, что вместе с руководством «Оренбурга» намерен решить проблемы команды

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на вопрос о том, требуется ли команде серьезная перестройка во время зимней паузы.

«Если вы находитесь на последнем месте с одной победой, значит, есть какие-то проблемы. Я очень хорошо знаю руководство клуба, мы общаемся каждый день, поэтому они знают, что нужно делать. Я уверен, руководство «Оренбурга» свое дело сделает, как мы договорились», — цитирует Слишковича matchtv.ru.

В воскресенье, 8 декабря, «Оренбург» на выезде уступил «Ахмату» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ и потерпел шестое поражение подряд. Команда с 8 очками финишировала на последней, 16-й позиции в чемпионате России по итогам первой половины сезона.

Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре этого года. До этого специалист работал в «Спартаке», который покинул по собственному желанию.