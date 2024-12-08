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Сегодня, 22:42

Наумов не удивлен ничьей «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры железнодорожников в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Я говорил, что для «Локомотива» будет за благо взять очко в Краснодаре. Потому что мы видим, что команда играет на последнем дыхании. Сил нет ни моральных, ни физических. Я ожидал такую игру, думал, что «Локомотив» должен именно так сыграть: не торопясь, не залихватски, а компактно, начиная от своей обороны. В противном случае могли бы получить 2-3 гола от «Краснодара», а так, добыли ничью. «Краснодар» тоже очень осторожно играл, думал, они полезут гораздо сильнее. Временами «Локомотив» его даже придавливал. Ничья — закономерный результат. Может быть, не самый зрелищный матч внешне, но внутренне напряжение было огромным», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локо» с 35 очками занимает пятую строчку.

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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