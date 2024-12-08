Наумов не удивлен ничьей «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры железнодорожников в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Я говорил, что для «Локомотива» будет за благо взять очко в Краснодаре. Потому что мы видим, что команда играет на последнем дыхании. Сил нет ни моральных, ни физических. Я ожидал такую игру, думал, что «Локомотив» должен именно так сыграть: не торопясь, не залихватски, а компактно, начиная от своей обороны. В противном случае могли бы получить 2-3 гола от «Краснодара», а так, добыли ничью. «Краснодар» тоже очень осторожно играл, думал, они полезут гораздо сильнее. Временами «Локомотив» его даже придавливал. Ничья — закономерный результат. Может быть, не самый зрелищный матч внешне, но внутренне напряжение было огромным», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локо» с 35 очками занимает пятую строчку.

(Александр Абустин)