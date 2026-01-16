Семак — об ужесточении лимита на легионеров: «Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«С лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы», — приводит слова Семака Sports.ru.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ужесточение лимита произойдет к 2028 году. Вместо действующего лимита «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» будет введен новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».