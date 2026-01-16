Семак — об ужесточении лимита на легионеров: «Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«С лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы», — приводит слова Семака Sports.ru.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ужесточение лимита произойдет к 2028 году. Вместо действующего лимита «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» будет введен новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
Источник: Sports.ru
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|28
|
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|26
|
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|13
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|2
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|26
|
5
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|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
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|13
|5
|3
|5
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|18
|
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|13
|4
|5
|4
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|17
|
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|3
|8
|2
|14-12
|17
|
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|
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|
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|4
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|8
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|13
|
12
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|13
|3
|3
|7
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|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
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|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
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|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
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|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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