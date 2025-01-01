Бурлак: «Батраков не пойдет в «Зенит», он не рассматривает такой вариант»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак оценил вероятность перехода полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова в «Зенит».
«Я думаю, что без шансов. Я просто Лешу знаю, знаю его окружение, агентов. Он в «Зенит» вряд ли пойдет. Не то что вряд ли, они просто не рассматривают такой вариант», — приводит Metaratings.ru слова Бурлака.
В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.
Источник: metaratings.ru
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