Глебов объяснил, почему «Ростов» не смог победить «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Почему не смогли победить сегодня?

— Подсели в конце. «Динамо» начало давление оказывать. Забросы, длинные передачи. На ошибке поймали нас.

— Ты чувствуешь, что «Ростов» сильно изменился?

— Много игроков уехало, все меняется. Мы боремся одинаково, мы знаем требования. Все хорошо. Мы все вместе на теории, вместе тренируемся. Мы все понимаем.

— Разговаривали ли с вами футболисты, когда уезжали? В чем их мотивация, причина?

— Думаю, какие-то семейные моменты. Не знаю, не вдавался в подробности. Уехали — значит, была причина.

— Вы не говорили с ними?

— Разговаривал с иностранцами. Сказал им: «Не переживайте, все хорошо», они мне ответили: «Окей, окей». Но, видимо, внутри были моменты, которые перевесили, и они решили уехать.

— Не все нашли команду. Нет ощущения, что кто-то может вернуться до 7 апреля?

— Посмотрим.

— Как найти в себе мотивацию ехать сейчас в сборную России?

— Вызывали не просто так. Не важно товарищеская игра это или нет. Надо работать. Надо ехать и доказывать, что получил приглашение не просто так.