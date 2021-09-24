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Шварц: «Лаксальта не будет в ближайшие 3-4 матча»

12:33
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии домашнего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» рассказал об участии в игре Захаряна и Шиманьского и подчеркнул, что Диего Лаксальт пропустит еще 3-4 встречи.

Также, по словам немецкого специалиста, соперник не будет иметь преимуществ из-за менее плотного календаря, а отсутствие тренера «Рубина» Леонида Слуцкого может по-разному сказаться на игре соперника.

«Захарян и Шиманьский не сыграли в кубковой встрече. По ним у нас пока открыт вопрос, — отметил Шварц. — Захарян частично занимался в общей группе, а Шиманьский — по индивидуальной программе. Завтра примем итоговое решение по ним.

«Рубин» на этой неделе не играл кубковый матч. Не думаю, что это будет важным фактором в нашей встрече. Мы сейчас в прекрасной физической форме. В Ставрополе пробежали 117 км, плюс было два перелета. Но не думаю, что это сильно скажется на свежести игроков в предстоящей встрече.

Не стал бы говорить, что мы кого-то ограничиваем от общения с прессой. Убежден, что у молодых игроков внимание не должно распыляться, нужна фокусировка исключительно на футболе. Так было у Захаряна и Тюкавина. Сейчас они уже более открыты для общения. Также мы внимательно следим за поведением молодежи за пределами футбольного поля. Такой же путь теперь проходят Гладышев, Кутицкий и Галкин. Они себя качественно проявили в кубке. Вполне вероятно, что получат практику и в матчах РПЛ.

Станет ли отсутствие Слуцкого на бровке преимуществом для нас? Не могу оценить, насколько это будет для нас преимуществом или недостатком. Мы не думаем об этом. Понимаю его эмоции. Но выводы из них ты делаешь уже после того, как отходишь от них. Жалею, что Слуцкого не будет на бровке в воскресенье, очень уважаю этого специалиста.

Разговаривали с Лаксальтом после повреждения. Травма надолго оставит его без игры. Пока точно можем сказать, что его не будет в ближайшие 3-4 матча".

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Сергей Федоров все материалы автора

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