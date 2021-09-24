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Шварц: «Динамо» не сможет рассчитывать на Шунина в матче с «Рубином»

12:18
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии домашнего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» отметил, что игра будет сложной, и добавил, что команда не может рассчитывать на вратаря Антона Шунина.

«Рады снова играть дома. Неделя у нас получилась английской, мы на ней уже сыграли два выездных матча, — отметил Шварц. — С «Рубином» нас ждет сложная, интенсивная игра. Соперник славится своей игрой в обороне, плюс у них есть хорошие исполнители в атаке. Нам нужно проделать то же самое, что проделали в Сочи.

Весной мы проиграли «Рубину». Но мы не смотрит назад, у нас нет реваншистских настроений. Ту встречу мы разобрали, сделали выводы. Нам надо во все оружие подойти к матчу.

Вижу Макарова на позиции вингера, это его сильная сторона. Плюс он часто смещается на место центрфорварда, но основная позиция все равно — вингер.

Шунин пока занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье на него не можем рассчитывать.

Команду против «Сочи» с капитанской повязкой выходил Ордец. Перед Ставрополем переговорил с ним и Паршивлюком, решили, что на тот матч капитаном выйдет Сергей. На самом деле, у нас есть группа опытных игроков — Шунин, Бальбуэна, Шиманьски, Ордец, Паршивлюк. Каждый из них может становиться капитаном.

Никакой эйфории после разгромной победы в кубке нет. Победы никогда не могут гарантировать дальнейшего сверхуверенного ухода. Они только подтверждают класс, мы с хорошим ощущением подходим к нашей следующей встрече".

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Сергей Федоров все материалы автора

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