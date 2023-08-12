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Сегодня, 01:44

Борис Игнатьев назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о победе «Урала» в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Вратарь отвечает за этот эпизод, это его обязанность. Раз он подсказывал, то должен был сыграть. Вы видели, Литвинов сразу встал. Получилась несогласованность, Литвинов уже не участвовал в этом эпизоде, он полностью доверился вратарю. Поэтому здесь можно сказать, что голкипер «Спартака» Свинов ошибся в этом эпизоде», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/11/21056228.shtml
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Борис Игнатьев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
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 - : -
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 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

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П
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Оренбург

 2
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Брайан Мансилья

Оренбург

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