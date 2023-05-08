Шесть игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

Шесть игроков «Зенита» оформили дебютное чемпионство в РПЛ.

Впервые чемпионский титул завоевали Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Данила Козлов.

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе завоевание чемпионского титула.