«Локомотив» — «Сочи»: защитник хозяев Магкеев покинул поле после повреждения

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Защитник «Локомотива» Станислав Макгеев был заменен в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи».

24-летний россиянин получил повреждение, на поле его заменил Иван Кузьмичев.

Также подвреждение получил форвард «Сочи» Лука Джорджевич, вместо него на поле вышел Георгий Мелкадзе.