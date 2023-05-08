Заика проводит сотый матч за «Сочи»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика проводит сотый матч за команду.

30-летний игрок вышел в стартовом составе на матч сочинцев против «Локомотива», которым завершается 26-й тур РПЛ.

Защитник выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах в РПЛ, отметившись двумя голами.