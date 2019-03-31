Шамиль Газизов: "Уфа" на правильном пути"

После ничьей с ЦСКА (2:2) генеральный директор футбольного клуба "Уфа" поделился мнением о результате матча, а также об Игоре Дивееве, который играет в ЦСКА на правах аренды.

"Здесь не то что спасение – вера до конца, – начал Газизов. – На определенном этапе нам должно было повезти, потому что было много моментов у ворот ЦСКА. Сегодня все сложилось. До 86-й минуты было сложно, но команда по мере возможностей шла вперед. За это я и игрокам благодарен, и Вадиму Валентиновичу – правильные замены сделал. Мы на правильном пути"

- Как вам игра Дивеева?

- Не сомневался в этом игроке. В ближайшем будущем он игрок сборной России. У него большой потенциал.

- Что с Кротовым? Почему заменили в первом тайме?

- Это не ко мне вопрос.

(Константин Колмаков, Елена Григорьевская)​