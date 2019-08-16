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Шамиль Газизов: «Ростов» готов бороться за попадание в еврокубки"

16 августа 2019, 05:40
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что не удивлен успешному старту соперника в этом сезоне. Ростовчане идут на 2-м месте в таблице.

— «Ростов» — сильная и сбалансированная команда, — отметил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — У них очень сильный менеджмент и тренерский штаб, в составе собраны весьма квалифицированные футболисты. Так что в текущих результатах ростовчан нет ничего сверхъестественного. Они готовы бороться за попадание в еврокубки. Это дончане и делают прямо сейчас. Нас ждет очень непростая встреча, но мы играем дома и настроены только на победу.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/910558/sevastian-terletckii/lokomotiv-na-stantcii-dinamo-derbi-vozvrashchaetsia-iz-khimok-v-moskvu

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